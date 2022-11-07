Стало известно, что больше всего иностранных граждан прибыли в Россию в 2022 году с целью трудоустройства | 360°

Общество 07 ноября 2022, 11:39 Стало известно, что больше всего иностранных граждан прибыли в Россию в 2022 году с целью трудоустройства

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В статистике МВД отмечается, что больше всего иностранных граждан (4 465 692 человека) прибыло в Россию в 2022 году из Узбекистана. Их цель прибытия — трудоустройство, написал RT.

Помимо граждан Узбекистана, на работу также прибыли граждане Таджикистана (2 714 331 человек) и Киргизии (675 968 человек).

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С целью учебы чаще всего въезжали в страну уроженцы Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. В деловых целях чаще других посещали Россию граждане Китая, Турции и Белоруссии.

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