Стало известно число живущих в Москве фронтовиков

В Москве в настоящее время проживают 4095 ветеранов-фронтовиков, а также 33256 тружеников тыла. Об этом сообщил в Telegram главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

В Московской области, как ранее сообщали в региональном в Министерстве социального развития, насчитывается свыше 48 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из которых 2,3 тысячи непосредственных участников и инвалидов войны.

По данным Пенсионного фонда на 1 апреля 2020 года, в России было 1,2 миллиона ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.

Тогда в стране насчитывалось 55557 инвалидов и участников войны, а также тех, кто во время Великой Отечественной работал на объектах противовоздушной обороны.

Пенсии получали 665982 труженика тыла, 93543 бывших малолетних узника фашизма, 101 человек, прошедший через концлагеря во взрослом возрасте, 305579 вдов инвалидов и участников войны, 88733 жителей блокадного Ленинграда.

К 76-й годовщине Победы московские ветераны получат единовременную выплату в размере от 10 до 25 тысяч рублей, подмосковные ветераны — в размере от 15 до 25 тысяч.