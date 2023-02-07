Общество 07 февраля 2023, 12:12 Стало известно, чем видеоигры полезны для пожилых людей

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Видеоигры - это развлечение не только для молодых, но и для пожилых, причем для последних они могут быть еще и полезны. Об этом сообщила Pravda.Ru со ссылкой на The Asahi Shimbum.

Японские ученые провели исследование и сделали вывод, что увлечение видеоиграми развивает у людей преклонного возраста навык многозадачности. В эксперименте принял участие 21 человек старше 60 лет. Они играли в различные виды игр, включая гонки и бои.

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В итоге выяснилось, что участники исследования стали лучше концентрироваться и решать параллельно несколько задач. Кроме того, они сказали, что считают игры умственной работой, которая заставляет их думать и соревноваться между собой.

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