Общество 08 февраля 2023, 12:16 Стало известно, чем россияне заедают стресс

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В России в 2022 году на 221% вырос спрос на сладости, и в 2023 году прогнозируют продолжение этой тенденции. Об этом сообщил Life со ссылкой на данные цифровой системы прогнозирования потребительского спроса Novo Forecast Enterprise.

Причем скупают россияне более вредные сладости: шоколадные конфеты, пироги длительного хранения и батончики. А вот сухофрукты и орехи стремительно теряют свою популярность. Хотя в 2021 году они и другие полезные сладости были на пике популярности.

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«Система предиктивной аналитики прогнозирует рост спроса на категорию сладостей до 16,8% за 2023 год. Интерес к товарам западных производителей будет ожидаемо высоким, но спрос на продукцию отечественных производителей также будет расти», — заявил управляющий партнер Novo BI Евгений Непейвода.

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Такой интерес к сладостям специалисты связали с расширением ассортимента и большей доступностью товара. И, конечно, со стрессом, который россияне заедают шоколадом и другими лакомствами. Причем больше всего сладкоежек в 2022 году оказалось в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Пензе и Нижнем Новгороде.