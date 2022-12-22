Общество 22 декабря 2022, 11:21 Стало известно, чем опасно употребление вчерашнего чая Употребление чая через сутки после заваривания может привести к отравлению

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Многие люди заваривают чай, после чего в течение нескольких дней пьют его. О вреде этого напитка, заваренного накануне, рассказал автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов в интервью радиостанции Sputnik.

По его словам, специалисты программы провели следующий анализ. Выяснилось, что заваренный и постоявший несколько дней чай способен привести к отравлению из-за роста микробной флоры. Если же пить, к примеру, зеленый и черный чай без различных добавок пить в течение одних суток, то вреда для организма он не принесет.

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Отмечается, что чаи с цветочными и фруктовыми добавками рекомендуется пить сразу после заваривания. Также не стоит долго хранить этот напиток, если в него добавили молоко.

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