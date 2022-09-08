Стало известно будущее московских флагманских магазинов H&M | 360°

Общество 08 сентября 2022, 20:21 Поделиться Telegram

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Viber Стало известно будущее московских флагманских магазинов H&M «Известия»: флагманские магазины H&M продолжат работу в России и после 30 ноября РИА «Новости»

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Основные российские магазины сети H&M продолжат работу и после 30 ноября. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в службе поддержки корпорации, близкий к руководству компании.

По данным собеседника издания, в столице продолжат работу филиалы в «Метрополисе», «Афимолле». Также не планируется закрытие магазина на Тверской.

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В этих торговых точках представители H&M планируют распродать остатки товара из филиалов столицы и Подмосковья.

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«Магазины будут оставаться открытыми, пока не будет распродана большая часть товаров», — сообщил источник «Известий».

О дальнейшей работе флагманских торговых точек H&M в других городах России пока неизвестно.

Ранее сотрудники пресс-службы сети сообщили, что их магазины будут закрываться поэтапно и завершат работу в стране 30 ноября.

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