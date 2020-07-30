Стало больше молодых россиян, которые не учатся и не работают

Клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников считает, что это связано с тем, что сейчас есть тенденция снижения потребления. Кроме того, по его словам, многие не видят смысла тратить несколько лет на институт, потому что сейчас можно окончить короткие курсы, чтобы нормально зарабатывать в диджитал-сфере.

«При такой форме заработка у молодежи еще остается больше времени на гаджеты. Это является большим плюсом для представителей поколения Z, которое характеризуется снижением уровня коммуникации», — заключил специалист.