Сталин стал Терминатором. В Нижегородской области появился необычный баннер

В Балахне Нижегородской области на одном из домов появился необычный баннер. На нем изображен Иосиф Сталин в образе Терминатора из знаменитого фильма с Арнольдом Шварценеггером в главное роли.

Фотографии баннера появились в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте». На гиганском плакате изображен Иосиф Сталин в черных очках. Он запечатлен на фоне Кремля. Но основная отсылка к «Терминатору» заключается в его фирменной фраз «I’ll be back», которая написана в нижнем правом углу. В противоположной от нее стороне расположилась другая надпись — «75 лет великой Победы».

Авторы поста отметили, что баннер появился в честь дня рождения Сталина — 21 декабря исполнилось ровно 140 лет с этого момента.

Лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин в своем Facebook отметил, что «плакат выполнен в современных тонах». Он также подчеркнул, что этот баннер — самый большой из всех, которые разместили в стране.

А несколькими днями ранее в еще одном российском городе открыли настоящий памятник вождю.