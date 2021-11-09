Стали известны зарплаты российских и американских пилотов

Пилот самолета — достаточно тяжелая работа с колоссальной ответственностью, однако ни в России, ни в других странах зарплаты пилотов нельзя назвать огромными. Life рассказал, сколько получают пилоты в разных странах и из чего складываются эти суммы.

Работа пилота воздушного судна — сложная физически и психологически. Многие пилоты сталкиваются с проблемами со здоровьем — это нейросенсорная тугоухость, вибрационная болезнь, а также различные психологические проблемы. Согласно исследованиям, многие пилоты в США страдают неврозами, паранойей и другими нарушениями. Все это обусловлено тяжелыми условиями — постоянная смена часовых поясов влияет на циркадные ритмы, сказывается и нерегулярное питание (далеко не все авиакомпании предоставляют полноценное питание пилотам).

При этом на пилотах самолетов лежит огромная ответственность. Любая ошибка или неисправность судна может привести к гибели людей, а вина и уголовная ответственность почти всегда ложится на пилотов.

Тем не менее, зарплаты пилотов самолетов не так уж и высоки. Например, в России пилоты в среднем зарабатывают от 65 до 300 тысяч в месяц (это 780 000 — 3 600 000 рублей в год). В США, учитывая общий уровень жизни и зарплат в стране, доходы пилотов тоже можно назвать средними — от 20 до 40 тысяч долларов в год (около 1 426 800 — 2 853 600 рублей). Получше дела обстоят в Азии — например, зарплата пилотов China Airlines варьируется от 76 до 121 тысячи долларов в год.