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    26 апреля 2021, 20:57

    Стали известны возможные сроки завершения реставрации Дома станционного смотрителя в Ленобласти

    Артур Блянихов

    В декабре этого года планируется завершить реставрационные работы в Доме станционного смотрителя, который располагается в Выре (Ленинградская область). Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    Отмечается, что реставрационные работы стартовали в 2018 году. По данным издания, подрядчик должен построить новую котельную, заменить инженерные сети и привести в порядок музейные залы.

    Также региональные власти намерены восстановить комплекс храмов в Новой Ладоге.