Стали известны возможные сроки завершения реставрации Дома станционного смотрителя в Ленобласти

В декабре этого года планируется завершить реставрационные работы в Доме станционного смотрителя, который располагается в Выре (Ленинградская область). Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Отмечается, что реставрационные работы стартовали в 2018 году. По данным издания, подрядчик должен построить новую котельную, заменить инженерные сети и привести в порядок музейные залы. Также региональные власти намерены восстановить комплекс храмов в Новой Ладоге.