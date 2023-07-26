Общество 26 июля 2023, 17:05 Стали известны вещдоки по делу осужденного за госизмену Сачкова Мосгорсуд назвал вещдоками по делу Сачкова визитки агентов ФБР и посольства Британии Marija Zaric / Unsplash

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Мосгорсуд озвучил вещественные доказательства по уголовному делу основателя компании Group-IB Ильи Сачкова. Ими стали визитные карточки посольства Великобритании и сотрудников ФБР, сообщил ТАСС.

«Вещественные доказательства по делу: ноутбук, телефоны, визитные карточки сотрудника ФБР и работника посольства Великобритании», — озвучил текст документа судья Александр Рыбак.

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Днем 26 июля суд приговорил Илью Сачкова к 14 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Предпринимателя также оштрафовали на полмиллиона рублей и приговорили к ограничению свободы на один год. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, однако пока приговор в законную силу не вступил. Адвокат бизнесмена Сергей Афанасьев отметил, что защита будет добиваться обжалования решения, для этого планирует обратиться к президенту Владимиру Путину.

Сам Сачков не признал вину. Сотрудники его компании «стойко восприняли случившееся» и выразили ему поддержку. Они понадеялись на его скорейшее освобождение и реабилитацию.