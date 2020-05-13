Стали известны убытки кафе и ресторанов из-за коронавируса

Московские рестораны, кафе и столовые, которые сейчас из-за ограничений по коронавирусу работают только на вынос и доставку, в апреле потеряли треть доходов. Объем продаж в денежном выражении упал на 58-78%.

К таким выводом пришли специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Они проанализировали траты россиян в общепитах за последние полтора месяца. Об этом сообщила газета «Известия».

В первые три недели апреля люди тратили на еду из кафе и столовых в среднем 304 рубля. Это на 35% меньше, чем в феврале 2020-го. Чаще всего покупали чай, кофе, салаты и комплексные обеды.

В ресторанах с фастфудом средний чек составили 166 рублей. Это на 29% ниже февральского уровня. Там спросом в основном пользуются бургеры и десерты. Чек в барах и ресторанах снизился на 21%. В среднем в последнее время там оставляли 718 рублей. Самыми популярными заказами были роллы, пицца и пиво.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров считает, что после снятия ограничительных мер треть заведений общепита не выживет в российской столице. Эксперты консалтинговой компании Unusual Concepts заявили, что в Москве может не открыться и вовсе половина ресторанов. Это связывают с тем, что не все смогут выполнить рекомендации Роспотребнадзора. Одно из них — сохранять расстояние не менее метра между столиками.

Аналитики отметили, что ресторанный бизнес сможет полностью восстановиться только к 2022 году. По их словам, несмотря на перепрофилирование этой сферы на онлайн-заказы и доставку, люди стали меньше покупать. Это связано с тем, что все чаще они готовят дома.

Ранее россияне рассказали, что будут делать после снятия ограничительных мер. Самые популярные ответы — прогулка по городу, встреча с родными и друзьями, поход в парикмахерскую. При этом 6-9% респондентов мечтают сходить в ресторан.