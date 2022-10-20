Стали известны сроки ремонта дома, пострадавшего от падения Су-34 в Ейске | 360°

Общество 20 октября 2022, 10:18 Стали известны сроки ремонта дома, пострадавшего от падения Су-34 в Ейске Губернатор Краснодарского края Кондратьев: восстанавливать дом в Ейске закончат к маю РИА «Новости»

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Окончание основного этапа работ по восстановлению дома в Ейске, пострадавшего от крушения Су-34, запланировали на май следующего года. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он рассказал о ситуации вокруг места недавней катастрофы в Telegram-канале.

«Завершить основные восстановительные работы планируют в беспрецедентно сжатые сроки — в мае 2023 года», — сообщил он.

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При этом Кондратьев сказал, что перед участниками процесса поставлена непростая задача. Он отметил, что по обеим сторонам от места проведения работ расположены действующие жилые подъезды. Поэтому реконструкторам предстоит соблюсти все меры безопасности.

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Также губернатор Краснодарского края сообщил, что на место проведения работ уже прибыли проектировщики. Эти специалисты в течение недели проработают проектную документацию по этапу демонтажа. Такой же срок им нужен для подготовки предложения по строительству.