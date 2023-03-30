30 марта 2023, 12:02
Стали известны сроки начала строительства арктической станции «Снежинка» на Ямале
Исполнительный директор инжинирингового центра «Автономная энергетика» МФТИ Юрий Васильев в разговоре с RT рассказал, что строительство арктической станции «Снежинка» может начаться в течение 2023 года.
На объекте будут отрабатывать промышленные технологии водородного цикла и безуглеродной возобновляемой энергетики. Благодаря новым технологиям в макрорегионе поднимется уровень и качество жизни.
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«Работы имеют большое практическое значение для запуска в серийное промышленное производство нового оборудования зеленой энергетики, передовых разработок телекома для высоких широт, новых образцов строительных технологий», — сообщил в разговоре с журналистами Васильев.
Стадия будет находиться на Нефритовой долине недалеко от Салехарда.
Строительство
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