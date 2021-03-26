Стали известны сроки финала Всероссийской олимпиады школьников в Москве

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике и информационно-коммуникационным технологиям пройдет с 6 по 11 апреля в Москве. Победитель сможет поступить в любой вуз по профильной специальности без экзаменов.

Олимпиада пройдет на совместной площадке Московского физико-технического института и фирмы «1С» — в этот раз подготовку впервые ведут в тесной кооперации между академической школой и индустрией. Организатором олимпиады выступает Министерство просвещения России, соревнования проходят в четыре этапа. По предварительным данным, в заключительном этапе примут участие более 400 детей из 82 регионов — каждый из них показал лучшие результаты на первых трех раундах.

Оргкомитет олимпиады уточнил, что 7 апреля состоится пробный тур олимпиады — его проведут после торжественной церемонии открытия. Первый и второй туры состоятся 8 и 9 апреля соответственно. При этом церемонии открытия и закрытия, а также награждение победителей пройдут в дистанционном формате. Полную информацию о программе олимпиады можно узнать на официальном сайте мероприятия.

Чтобы принять участие в олимпиаде, школьники должны иметь ряд медицинских справок. Из-за пандемии им придется предоставить справку о допуске к участию в олимпиаде, справку о санэпидокружении, а также отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.

Председатель оргкомитета олимпиады, директор фирмы «1С» Борис Нуралиев отметил, что в современных условиях цифровой экономики для российских школьников важно иметь возможность познакомиться с IT-профессиями, получить современное образование, поступить в ведущие вузы и выстроить карьерную стратегию.

«Олимпиады — один из самых масштабных и эффективных инструментов развития талантов, который направлен на достижение этих целей. Именно поэтому фирма „1С“ уже много лет поддерживает олимпиадное движение», — подчеркнул он.

Заместитель председателя оргкомитета, директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев подчеркнул, что главный смысл олимпиады не в соревновании, хотя спортивный азарт никто не отменял.

«Главная задача — показать нашей молодежи перспективные пути самореализации, созидательного труда, который приносит пользу обществу и дает достойные гонорары», — заключил он.