Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Перми

Исследователи портала SuperJob выяснили, какие вакансии в мае в Перми являются самыми высокооплачиваемыми. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, самой привлекательной оказалась вакансия директора филиала транспортной компании с месячной зарплатой в 100 тысяч рублей. Среди других востребованных вариантов — Инженер ПТО (70 тысяч рублей), тренер-инструктор по обучению водителей в крупную продовольственную сеть (66 400 рублей), менеджер по работе с клиентами (до 70 тысяч), старший оператор по продаже услуг бизнесу (от 60 тысяч).