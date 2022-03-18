Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии марта в городах России

Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями марта в российских городах с населением до одного человек стали директор по финансам и семейный врач. Эти специалисты могут заработать 200 и 250 тысяч рублей соответственно, Об этом говорят результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob. Они оказались в распоряжении ТАСС.

Аналитики сервиса просмотрели 70 тысяч вакансий в городах с численностью от 500 тысяч до одного человек. В частности, речь идет о Ярославле, Саратове, Барнауле, Ульяновске, Ижевске, Пензе, Иркутске, Тюмени, Хабаровске.

«Самое высокооплачиваемое предложение в подборке — вакансия семейного врача в Томске с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц. Директору по финансам в компании по финансовому и юридическому аутсорсу в Пензе предлагают 200 тыс. рублей в месяц», — сказано в результатах исследования.

От 200 тысяч рублей в месяц может получать ведущий программист «1С» в компании по таможенному оформлению импортных и экспортных грузов во Владивостоке. Начальнику отдела геодезии в Тюмени предлагают 180 тысяч рублей.

Согласно данным сервиса, в Оренбурге, Владивостоке, Томске и Тюмени в топе самых оплачиваемых вакансий — врачи. Они, судя по предложениям, зарабатывают от 80 до 250 тыс. рублей. В Липецке и Саратове в топе — вакансии в сфере управления персоналом с (80 тысяч рублей).