Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в России

Самая высокая зарплата в России у топ-менеджеров и руководителей высшего звена в нефтегазовой сфере и энергетике. Много получают командиры воздушных судов и мастера проходки шахты.

Уровень заработной платы для различных должностей оценили в Минтруде, сообщил ТАСС со ссылкой на документы ведомства. Для этого был проведен анализ среднемесячного заработка по вакансиям, которые заявлены службам занятости.

«Самыми высокооплачиваемыми являются профессии (должности) в сфере управления. <…> При этом наиболее высокая заработная плата — в нефтегазовой и энергетической отраслях», — заметили в министерстве.

Высокие зарплаты, добавили в ведомстве, у работников строительной, финансовой и рекламной сфер, компаний-разработчиков программного обеспечения, предприятий, занимающихся добычей и обработкой золота и алмазов.

Среди тех, кто посвятил жизнь авиации, больше всех получают командир воздушного судна, пилот, пилот-инструктор, инженер по эксплуатации воздушных судов и бортовой техник. А среди сотрудников горнодобывающей отрасли — как раз мастера проходки шахты и проходки горных выработок. Достойный заработок у машинистов дробильно-погрузочного агрегата и экскаватора, маркшейдера.

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Много получают в нефтегазовой сфере главный инженер, мастер по бурению скважин, техник по эксплуатации нефтепроводов, геолог и другие специалисты. Среди сотрудников рыбодобывающей отрасли на зарплату грех жаловаться капитану и его помощнику, боцману, начальнику по ремонту оборудования и даже матросу.

Высока планка зарплат некоторых специалистов производственной сферы, в том числе главных механиков и инженеров-проектировщиков. В строительной сфере хорошо получают инженеры-строители, инженеры строительного контроля, архитекторы и другие профессионалы. Не жалуются на заработную плату работающие в сфере информационных технологий, правовой и финансовой — системные аналитики, художники компьютерной графики, юрисконсульты, главные бухгалтеры.

Сфера общественного питания предлагает хорошие зарплаты заведующим производством и шеф-поварам. Среди деятелей культуры достаточно много получают художественные руководители, режиссеры-постановщики и балетмейстеры. Среди врачей — дерматовенерологи, психиатры, стоматологи и офтальмологи. В сфере услуг — автоэлектрики, парикмахеры и риелторы.