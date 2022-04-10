Стали известны самые выгодные даты для майского отпуска

Самые выгодные даты для майского отпуска в этом году — с 2 по 8 мая. Взяв отпуск на этот период, работник получит больше денег, чем если бы продолжал трудиться согласно производственному календарю, подсчитали эксперты сервиса по поиску работы SuperJob. Результаты исследования появились в распоряжении РИА «Новости».

«Выгода будет существенной за счет того, что 2, 3, 7 и 8 мая — неоплачиваемые дни. Но если эти дни входят в отпуск, они будут оплачены по среднему. Поэтому в итоге за месяц работник получит больше денег», — пояснили аналитики сервиса.

Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин напомнил, что по общему правилу работник идет в отпуск по графику, согласованному в конце предыдущего года. Если отпуск не запланирован заранее, взять его можно только по договоренности с работодателем. Исключение составляют сотрудники, которые по закону могут уйти в отпуск в любое удобное для них время. Это, в частности, многодетные родители, почетные доноры, супруги военнослужащих.

В целом выгода майского отпуска зависит от графика и системы оплаты труда в организации, добавил Южалин. Нерабочие праздничные дни, на которые попадает отпуск, в его счет не идут.

В мае 2022 года нерабочие дни — с 1 по 3 мая (1 мая — праздничный, 2 и 3 — выходные) и с 7 по 9 мая (7 и 8 — выходные, 9 — праздник).

Наиболее популярное зарубежное направление туризма у россиян на майские праздники в 2022 году — Турция. Для тех, кто не планирует выезжать из страны, — Сочи.