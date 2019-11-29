Стали известны самые востребованные профессии в Ленобласти и Петербурге

По данным издания, наиболее востребованной в регионе оказалась сфера продаж. На второй позиции оказались сферы, где требуются рабочие. Это добыча сырья и сельское хозяйство. Тройку замкнула индустрия гостеприимства (гостиничное хозяйство и общественное питание).

При этом самой высокооплачиваемой профессией в Северной столице считается строитель. Он получает в среднем за месяц чуть больше 63 тысяч рублей. Средняя зарплата в автомобильном бизнесе превышает 61 тысячу рублей. Транспортная логистика на третьем месте - около 58 тысяч.