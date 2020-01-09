Стали известны самые редкие имена новорожденных в России

Согласно данным специалистов из ФНС, в 2019 году самыми популярными именами для мальчиков стали Артем, Александр, Михаил, Максим и Иван, а для девочек — София, Виктория, Анна, Мария и Алиса.

Самими нераспространенными и редкими мужскими именами стали Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. Реже всего девочек родители называли Милорада, Феоктиста, Златаслава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.

Также учет новорожденных показал, что в 2019 году мальчиков родилось больше, чем девочек, почти на три процента.

Ранее сообщалось, что самым распространенным именем для мальчиков среди миллиардеров стало имя Джон. Следующими по популярности стали Дэвид, Томас, Вонг, Билл, Чарльз, Майкл, Роберт, Мохаммед и Джим. Для девочек это имена — Мэри, Джуди, София, Анна, Виктория, Элизабет, Эбигейл, Ким, Маккензи, Кирстен.