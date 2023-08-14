Общество 14 августа 2023, 07:34 Стали известны самые популярные запросы на «Госуслугах» Чернышенко: одной из самых популярных услуг на «Гослуслугах» стала запись к врачу РИА «Новости»

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Выписка из трудовой книжки, выплата единого пособия и запись к врачу стали одними из самых популярных услугу на портале «Госуслуги» в 2023 году. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, его слова привело РИА «Новости».

«В электронный вид по поручению президента Владимира Путина перевели все социально значимые услуги, в том числе назначение выплат на детей, запись в секции и кружки, выдачу загранпаспорта и назначение пенсии. Самыми востребованными стали выписка из трудовой книжки, выплата единого пособия и запись к врачу», — сказал он.

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Чернышенко отметил, что пользователи подали 336 миллионов заявлений на «Госуслугах в период с января по июль 2023 года.

«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года это на 32% больше. В среднем число обращений в месяц составляет 48 миллионов, хотя в прошлом году это число составляло 36,3 миллионов», — добавил вице-премьер.

Ранее Минцифры сообщило, что двухфакторную аутентификацию своего аккаунта на «Госуслугах» подключили порядка 22 миллионов россиян.