Стали известны самые популярные у россиян телепередачи

Большинство россиян предпочитают смотреть по телевизору «Прямой эфир с Андреем Малаховым», «Мужское и женское» и «Поле чудес». К такому выводу пришли специалисты Mediascope «Медиапотребление в регионах России».

Согласно опросу, 8,6% жителей страны чаще всего смотрят «Прямой эфир с Андреем Малаховым». «Мужское и женское» назвали своей любимой программой 6,3% респондентов, пишет РИА «Новости». Капитал-шоу «Поле чудес» включают по телевизору 4,7% опрошенных.

Также в список популярных передач попали «Новости», которые смотрят 4,5% россиян, «Спорт» с 3,9% голосов и Comedy Club/Comedy Women (3,7%). «Вечер с Соловьевым» оказался в рейтинге с ответами 3,1% респондентов, а «60 минут» предпочитают 3% российских жителей. «ДНК» нравится 2,7% опрошенных, а КВН — 2,6%. Всего по 0,4% набрали такие программы, как «Однажды в России», «Мир наизнанку», «Кто против» и «На ножах».

Также специалисты выяснили, что мужчины от 16 до 24 лет чаще всего смотрят «Вечернего Урганта», а женщины — передачу «Орел и решка». Мужская возрастная группа до 44 лет назвала Comedy Club, женская — «Танцы на ТНТ» и «Битву экстрасенсов». Программы с Игорем Прокопенко любят мужчины от 45 до 54 лет, а «ДНК» предпочитают женщины этой возрастной категории.

Эксперты проводили опрос среди 13 тысяч россиян старше 16 лет.