Стали известны самые популярные у россиян породы собак в 2019 году

Самой популярной породой собак у россиян в 2019 году стал немецкий шпиц. По-прежнему модно заводить сибирского хаски, йоркширского терьера и акиту.

«В 2019 году, по данным Российской кинологической федерации, самой популярной породой собак оказался немецкий шпиц. Сейчас в стране востребованы компаньоны. <…> На втором месте — сибирский хаски. Йоркширский терьер в этом году на третьем месте», — сказал агентству городских новостей «Москва» представитель Российской кинологической федерации (РКФ).

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В условный топ-10, по словам представителя РКФ, вошли акита, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, сиба, американский стаффордширский терьер, тибетский мастиф.

Кинологи объясняют популярность собак-компаньонов тем, что животных чаще заводят жители городов, которым проще в квартире держать маленькую собаку.

Ранее аналитики компании Mars Petcare посчитали, что Россия занимает пятое место по количеству любителей собак. Чаще всего их заводят жители Санкт-Петербурга. Собаки также популярны в Москве, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.