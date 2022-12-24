Общество 24 декабря 2022, 17:27 Стали известны самые популярные новогодние блюда у россиян kp.ru: оливье и селедка под шубой — любимые новогодние блюда россиян

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Сайт kp.ru провел опрос среди читателей и выяснил, как новогодние блюда россияне любят больше всего. Лидерами стали салат оливье и селедка под шубой.

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За каждое из них проголосовали по 27% респондентов. Еще 15% выбрали тарталетки или бутерброды с икрой и красной рыбой. 9% отметили, что не могут представить праздник без мандаринов или шампанского. 7% голосов получил холодец, а также 6% — запеченные мясо или птица.