09 марта 2023, 22:32
Стали известны самые невостребованные вакансии у петербуржцев
Руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова рассказала «Невским новостям», какие профессии вызывают у петербуржцев наименьший интерес.
«В топ антилидеров у местных соискателей по итогам февраля вошли профессии зоотехника, агронома и дворника. В сумме меньше 0,1% резюме по каждой профессии», — уточнила Бузунова.
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Среди других наименее популярных профессий среди жителей Петербурга выделяются следующие: менеджер по льготам, главврач, военнослужащий, комплаенс-менеджер, андеррайтер, оценщик, заведующий аптекой, а также ветврач, брокер, бортпроводник, метролог и специалист по взысканию задолженностей.
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