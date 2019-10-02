Стали известны самые многоплодные регионы России

По данным издания, за последний год в Москве и Петербурге зафиксировано 32 случая рождения тройняшек. На второй строчке оказалась Свердловская область — там 16 таких случаев. Третье место за Подмосковьем — 13 женщин родили тройняшек. Тюменская область стала четвертой (11 случаев). Пятую позицию разделили Татарстан и Краснодарский край (10 случаев).