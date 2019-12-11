  • Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

    11 декабря 2019, 04:33

    Александра Каширина

    Исследование с участием ста российских городов, которое провел институт территориального развития «Урбаника», показало, что Краснодар является самым комфортным и доступным городом для жизни в России. Об этом сообщил телеканал «РБК».
    Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

    На данный момент Краснодар, активно развивающийся последние 10–15 лет, может похвастаться благоприятным климатом и доступным по стоимости жильем.

    Назван самый фотографируемый город России

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    На втором месте оказался Сургут в Ханты-Мансийском автономном округе. В городе большие зарплаты и благоустроенность городской среды обусловили достаточно высокий уровень жизни.

    Санкт-Петербург оказался третьим благодаря низким расходам на коммунальные услуги, большому выбору жилья и неплохой экологической ситуации. При этом зарплаты там маленькие относительно стоимости жилья.

    В первую десятку попали Тюмень, Калуга, Череповец, Магнитогорск, Кемерово, Братск и Пермь. Последние по комфорту и доступности оказались Бийск и Уссурийск.

    Столица России оказалась в середине списка (52) из-за дороговизны жилья, пробок и не очень хороших экологических условий.