Общество 11 января 2023, 10:44 Стали известны самые эффективные способы мотивации работников

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Российские работодатели считают высокие зарплаты и регулярные премии наиболее эффективными способами мотивировать сотрудников. Об этом сообщило RT со ссылкой на исследование сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру»

Согласно полученным данным, 77% опрошенных пришли к выводу, что лучшим стимулом хорошо работать является зарплата. Премии отметили 61% респондентов. Кроме того, работодатели также считаю хорошей мотивацией оплату обучения, корпоративной связи и ДМС. Также руководители отметили бесплатное питание, чай и кофе.

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Исследование проводилось по всей России. Общее число опрошенных составило более тысячи человек.

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