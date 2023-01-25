Общество 25 января 2023, 14:02 Стали известны самые частые причины взрывов аккумуляторов смартфонов

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В последние годы участились происшествия со смартфонами, нередко в них взрываются аккумуляторы. Об этом «Газете.ru» рассказал эксперт по «железу», преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов.

По его словам, опасность представляют изношенные аккумуляторы, а также некачественные или те, которым увеличивают емкость при стандартных размерах. Еще одна причина — непрофессиональный ремонт. В проверенных сервисах могут повредить детали, отвечающие за правильную работу аккумулятора.

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«Любая деформация гальванического элемента сопряжена с рисками возгорания, так как аккумуляторы представляют из себя „многослойные сэндвичи“ из катодных и анодных химических веществ. Сжатие и скручивание могут повредить их структуру, а если еще и появится трещина, которая позволит содействовать с кислородом, то это неминуемо приведет к воспламенению», — подчеркнул Кирилл Ситнов.

Также не стоит продолжать использовать смартфон со вздувшимся аккумулятором. Это тоже может привести к возгоранию.