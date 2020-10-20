Стали известны самые частые ошибки в «Тотальном диктанте»

По данным сайта «Аргументы и факты», чаще всего участники ошибались в словах «философские», «приемлемый» и «Земля», а также в слове «недоставало».

Кроме того, у многих возникли сложности с пунктуацией и выделении причастных и деепричастных оборотов, а также вводных конструкций.

Ранее председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов отметил, что россияне сейчас не просто регулярно ставят смайлики, а заменяют ими точки.

«Сейчас уже не возникает вопросов, как сочетаются смайлики со знаками препинания, например, как сочетаются смайлик и точка. Сейчас такого вопроса уже не возникает, потому что мы перестали ставить точки в конце, стали ставить смайлики, если мы хотим, чтобы собеседник как-то увидел наш смайлик», — рассказал главный редактор сайта «Грамота.ру».

Он подчеркнул, что смайлики со временем менялись. Сначала все ставили в сообщениях двоеточие, дефис и скобку, потом убрали дефис. Через некоторое время все стали обходиться просто скобкой, пока не начали придумывать всевозможные стикеры и анимации.