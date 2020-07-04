Спасатель назвал самые безопасные места, в которых можно укрыться во время грозы

Попадание молнии может стать смертельным для человека, который отдыхает на природе во время грозы. Однако беды можно избежать — для этого достаточно знать места, в которых безопаснее всего переждать непогоду.

Об этом радио Sputnik рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. Он рассказал, что спасти жизнь поможет соблюдение нескольких простых правил.

Нужно укрыться в ближайшем сооружении. Для этого подходят капитальные постройки. Если вы все-таки остались на природе, то не надо прятаться под отдельно стоящим деревом Сергей Щетинин.

Если непогода застала в поле, в качестве укрытия идеально подойдут низменность или овраг. Необходимо спуститься туда, сесть и закрыть голову руками. При этом важно избавится от любых железных предметов, которые есть при себе — спасатель посоветовал выкинуть их как можно дольше от себя.

При этом, несмотря на металлический корпус, хорошим укрытием может стать автомобиль. Не стоит покидать его, если гроза застала в пути — достаточно лишь следить, чтобы машина не оказывалась в зоне поражения конструкций, которые непрочно закреплены. При этом важно, чтобы у транспорта не было больших антенн радиосвязи — если они есть, шанс безопасно переждать непогоду снижается.