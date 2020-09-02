Стали известны результаты вскрытия после смерти Валентины Легкоступовой

Валентина Легкоступова умерла в результате получения закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. Об этом говорят данные вскрытия, сообщила дочь певицы Анетта Бриль.

«Возможно, об этом еще нельзя говорить, ведь следствие идет. Но, по результатам вскрытия, мама умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени», — заявила Бриль на Первом канале, в эфире программы «Пусть говорят».

Девушка утверждает, что ее мать можно было спасти. Для этого надо было вовремя вызвать скорую помощь. Однако супруг Легкоступовой Юрий Фирсов поступил халатно и не сделал этого. Бриль намерена разбираться с ним с помощью юристов. Также Фирсову придется ответить за постоянные угрозы в адрес Анетты и ее младшего брата Матвея. Последний очень тяжело переживает смерть мамы.

Она пообещала поклонникам артистки, что сообщит итоги следствия, когда это станет возможно. Пока же она не может ничего говорить.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. За неделю до этого ее нашли в своей квартире в тяжелом состоянии с множеством травм. Артистку экстренно госпитализировали, она впала в кому. В последнее время Легкоступова находилась в депрессии, о чем сама рассказывала публично.