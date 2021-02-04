Стали известны результаты испытания «ЭпиВакКороны» на пожилых
«Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+, то есть людей старше 60 лет. Как известно, это в случае с COVID наиболее уязвимая категория наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь», — приводит «Интерфакс» слова Непомнящих.
Она добавила, что ученые получили положительные результаты. Пожилые люди легко перенесли вакцинацию, побочных реакций на препарат не выявили.
Масштабная вакцинация от коронавируса идет в России полным ходом во всех регионах. Укол может сделать любой желающий. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что к концу первого полугодия 2021 года в стране произведут более пяти миллионов доз вакцины «ЭпиВакКорона».