Стали известны результаты испытания «ЭпиВакКороны» на пожилых

Центр «Вектор» завершил испытания своей вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на пожилых людях. Результаты оказались положительными. Об этом сообщила и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих.

«Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+, то есть людей старше 60 лет. Как известно, это в случае с COVID наиболее уязвимая категория наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь», — приводит «Интерфакс» слова Непомнящих.

Она добавила, что ученые получили положительные результаты. Пожилые люди легко перенесли вакцинацию, побочных реакций на препарат не выявили.

Масштабная вакцинация от коронавируса идет в России полным ходом во всех регионах. Укол может сделать любой желающий. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что к концу первого полугодия 2021 года в стране произведут более пяти миллионов доз вакцины «ЭпиВакКорона».