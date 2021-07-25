Стали известны результаты экспертизы причины смерти главы Минцифры Амурской области

Глава Минцифры Амурской области Александр Курдюков умер от удара при падении. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot со ссылкой на результаты экспертизы.

По данным канала, мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин, с которым якобы подрался чиновник, проходит по делу как свидетель.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что 39-летний Курдюков умер в больнице. На днях СМИ сообщили, что министр попал на больничную койку с тяжелыми травмами после драки на туристической базе в Благовещенске. Life Shot ранее писал, что чиновник сцепился с мастером спорта по пауэрлифтингу после того, как спортсмен нагрубил его жене. По данным канала, с 22 июня Курдюков находился в медикаментозной коме.

Следователи завели уголовное дело и начали проверять обстоятельства конфликта на турбазе.