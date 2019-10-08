Стали известны регионы с самым низким уровнем смертности от алкоголя

Названы регионы с самой высокой смертностью от алкоголя Подробнее

По данным информагентства, меньше всего от употребления алкоголя умирают в Ростовской и Самарской областях, а также в северокавказских республиках. Речь идет о Дагестане и Чечне. Отмечается, что из-за употребления спиртных напитков чаще всего умирают россияне трудоспособного возраста. Среди распространенных причин смерти значатся цирроз печени, гепатиты, отравление и алкогольная кардиомиопатия.