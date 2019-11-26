  • Стали известны регионы с самой недорогой шаурмой

    26 ноября 2019, 17:56

    Анатолий Минкин

    Средняя цена на шаурму в России в этом году составила 143 рубля, что на два рубля дороже, чем в прошлом году. Такие данные привела в своем исследовании компания «Эвотор», которая проанализировала стоимость шаурмы в зависимости от региона.
    Стали известны регионы с самой недорогой шаурмой

    Самые высокие цены на шаурму оказались на Сахалине — 236 рублей, в Санкт-Петербурге — 189 рублей в Новгородской области ― 187 рублей и Ленинградской области ― 182 рубля. Средняя цена на шаурму в Москве составила 145 рублей.

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    Для тех, кто ищет самую недорогую шаурму лучше отправиться в Чувашию или Курганскую область. Там приобрести уличную еду можно за 100 рублей. В Курской области покупка обойдется на рубль дороже.

    Вечный спор, как называть завернутые в лаваш мясо и овощи «шаверма» или «шаурма» завершился победой сторонников последнего варианта. Название «шаурма» использую 85% заведений по всей России.

    Как известно «шаверму» продают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, такое название используют заведения Новгородской, Калининградской, и Псковской областях, а также в Карелии.