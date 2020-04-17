Стали известны регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За сутки у 4070 человек подтвердился СОVID-19. Речь идет о 81 российском регионе. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых заболевших в Москве. В столице заразились 1959 человек. Также много зараженных в Московской области (472) и Санкт-Петербурге. (424). Меньше 100 инфицированных в Мордовии (65), Дагестане (59), Нижегородская области (54).

Еще по 38 заразившихся в Ингушетии и Оренбургской области, 37 — в Тверской области, 36 — в Адыгее, 34 — в Тюменской области, 32 — в Марий Эл. По 30 пациентов с COVID-19 в Краснодарском крае и Рязанской области, 29 — в Красноярском крае, 27 — в Брянской области.

Кроме того, по 25 новых заболевших в Курской и Тульской областях, в Ленинградской и Владимирской — по 25, в Ростовской области и Кабардино-Балкарии — по 23, в Республике Башкортостан — 22, в Новгородской области — 21, в Калужской — 20.

От 19 до 13 заразившихся в Карачаево-Черкесии (19), Воронежской (19), Ярославской (19), Кировской (18), Саратовской (17), Ульяновской (15), Самарской (13), Ивановской (13) областях, а также в Калмыкии (17), Коми (14), Северной Осетии (13), Республике Татарстан (16), Удмуртии (16), Хабаровском крае (18), Ханты-Мансийском АО (18).

Белгородская, Калининградская, Липецкая, Новосибирская, Орловская, Пензенская области, Пермский и Ставропольский края, Чувашия зарегистрировали по 12 новых случаев, Хакасия — 11, Вологодская область — 10, Костромская область и Приморский край — по девять, Камчатский край и Мурманская область — по восемь, Смоленская и Сахалинская области, а также Чечня — по семь.

В остальных регионах России от шести до двух заболевших. Единичные случаи зафиксированы в Республике Алтай, Карелии, Чукотском АО, Тыве, Архангельской и Курганской областях.

Всего в России 32 008 человека с подтвержденным коронавирусом. Жертвами СОVID-19 стали 273 россиянина, 2590 выздоровели.