Стали известны регионы России с самой высокой рождаемостью

По данным издания, в 2019 году в Чечне было зафиксировано 19,2 родившегося на 1000 человек населения. На второй позиции расположилась Тыва (18,9). Тройку замкнула Ингушетия (15,9).

Регионом с самой низкой рождаемостью оказалась Ленинградская область (7,3 родившегося на 1000 человек населения). Следом идут Мордовия (7,5), Тульская, Тамбовская и Смоленская области (7,6 родившегося на 1000 человек населения).