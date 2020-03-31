    31 марта 2020, 19:26

    Стали известны размеры штрафов за нарушение самоизоляции в Москве

    Анатолий Минкин

    Нарушившие правила режима самоизоляции москвичи заплатят штрафы. За первый раз придется расстаться с суммой четыре тысячи рублей. Если житель столицы отошел от дома дальше положенного во второй раз или вообще уехал на машине, то сумма за нарушение вырастет до пяти тысяч рублей. Об этом говорится в тексте законопроекта, который завтра будут рассматривать в Московской городской думе.
    Стали известны размеры штрафов за нарушение самоизоляции в Москве

    Автор документа — председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике столичного парламента Кирилл Щитов.

    Следить за соблюдением гражданами режима самоизоляции будут при помощи специальных систем наблюдения. На местах будут работать сотрудники полиции, которые и будут выписывать протоколы.

    Штрафы грозят и организациям, которые не должны работать во время режима повышенной готовности. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей размер штрафов составит от 30 до 40 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

    Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на спикера столичного парламента Алексея Шапошникова уточнило, что рассмотрение законопроекта пройдет в среду, 1 апреля. Для этого депутаты соберутся на внеочередную сессию.

    Они рассмотрят два вопроса, но оба посвящены нарушению режима самоизоляции горожан. Соответствующие поправки внесут в закон «Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве» и столичный Кодекс об административных правонарушениях.

    После режима повышенной готовности власти Москвы ввели в городе режим самоизоляции для всех граждан. Им рекомендовали не выходить из дома без особой надобности. Можно отправляться только к врачу, в магазин или аптеку в шаговой доступности, а также выбрасывать мусор и гулять с животными.

    Сегодня депутаты Госдумы одобрили ужесточение уголовной ответственности за нарушение карантина зараженными коронавирусом гражданами. Если от носителя возбудителя заразятся и умрут несколько человек, то ему грозит срок до семи лет.