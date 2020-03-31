Стали известны размеры штрафов за нарушение самоизоляции в Москве

Автор документа — председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике столичного парламента Кирилл Щитов.

Следить за соблюдением гражданами режима самоизоляции будут при помощи специальных систем наблюдения. На местах будут работать сотрудники полиции, которые и будут выписывать протоколы.

Штрафы грозят и организациям, которые не должны работать во время режима повышенной готовности. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей размер штрафов составит от 30 до 40 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на спикера столичного парламента Алексея Шапошникова уточнило, что рассмотрение законопроекта пройдет в среду, 1 апреля. Для этого депутаты соберутся на внеочередную сессию.

Они рассмотрят два вопроса, но оба посвящены нарушению режима самоизоляции горожан. Соответствующие поправки внесут в закон «Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве» и столичный Кодекс об административных правонарушениях.

После режима повышенной готовности власти Москвы ввели в городе режим самоизоляции для всех граждан. Им рекомендовали не выходить из дома без особой надобности. Можно отправляться только к врачу, в магазин или аптеку в шаговой доступности, а также выбрасывать мусор и гулять с животными.

Сегодня депутаты Госдумы одобрили ужесточение уголовной ответственности за нарушение карантина зараженными коронавирусом гражданами. Если от носителя возбудителя заразятся и умрут несколько человек, то ему грозит срок до семи лет.