Стали известны районы Петербурга, где чаще прорывает трубы

По данным издания, это Кировский, Фрунзенский районы, Пушкинский и Колпинский районы. Уточняется, что это происходило из-за возраста труб — четверти тепловых сетей в городе около 25 лет.

«В этом году с начала отопительного сезона снижение числа нарушений на сетях составило 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — рассказали в пресс-службе комитета по энергетике.