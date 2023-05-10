Общество 10 мая 2023, 10:21 Стали известны предварительные причины пожаров в Курганской области ТАСС: пожары под Курганом могли возникнуть после замыканий при обрыве ЛЭП РИА «Новости»

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По предварительным данным, крупные пожары в Курганской области могли вызвать короткие замыкания при обрывах линий электропередачи. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Из-за сильного ветра произошли перехлесты и обрывы ЛЭП, которые привели к коротким замыканиям и последующим возгораниям», — уточнил источник.

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Он обратил внимание, что сейчас специалисты выясняют, почему электричество не отключили во время сильных порывов ветра.

Сотрудники регионального УМВД не выявили фактов умышленных поджогов, которые могли спровоцировать масштабные возгорания.

По последним данным, число жертв пожаров в Курганской области достигло 21 человека. Еще 13 жителей получили ранения разной степени тяжести.

Власти региона ввели режим ЧС и пообещали оказать материальную помощь погорельцам. МЧС спасло от пожаров более 20 тысяч жилых домов в Курганской области.