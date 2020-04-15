Стали известны последние слова умершего от коронавируса физика-ядерщика

Физик Данила Тлисов перед смертью от заражения коронавирусом напутствовал своих друзей соблюдать самоизоляцию и беречься. Он чувствовал себя очень плохо. Друзья опубликовали переписку с ним на форуме МГУ.

«Пока только динамика ухудшения. Короче, вы там самоизолируйтесь, ну его так болеть. Используй антисептик каждый раз, как что-то трогаешь в общественном месте. Симптомы пневмонии у всех разные — у меня температура, сухой кашель и пощипывание слизистых носоглотки», — приводит телеканал «Царьград» слова Тлисова, которые выложили его друзья.

Он рассказал, что у него температура под 40, которую не могли никак сбить, и ему трудно печатать.

Научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН Данила Тлисов умер утром 14 апреля в больнице в Коммунарке. Он заразился коронавирусом. 37-летний ученый постоянно ездил работать в Европу, где участвовал в экспериментах с адронным коллайдером. В марте Тлисов вернулся из Женевы и почувствовал себя плохо.

Всего от COVID-19 в России умерли 170 человек. Медики зафиксировали 21 102 случая заражения коронавирусом. Среди заболевших был главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В среду утром он сообщил, что излечился.