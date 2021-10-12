Стали известны подробности смертельного ДТП в Югре

В ХМАО завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Авария произошла в начале августа. 29-летний водитель Hyundai Accent при попытке обгона не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате он сбил многодетную мать и главреда местной газеты. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

«В настоящее время обвинительное заключение направлено в органы прокуратуры для утверждения. Обвиняемый со дня совершения преступления заключен под стражу», — добавили в ведомстве.