Стали известны подробности пожара на плавбазе «Петр Житников»
Первые минуты пожара на плавбазе «Петр Житников» сняли на видеоПодробнее
Он рассказал, что на первых минутах после возгорания, команде удалось сохранить спокойствие, хотя ситуация и обстановка вокруг этому не способствовала.
«Самое сложное было — сохранить спокойствие. Но никакой паники не было, все было так, как на учебных судовых тревогах. Все спокойно вышли на палубу, была пересадка на другое судно. Мы попали в шторм, который осложнил задачу. Было чуть-чуть страшно, но я знал, что все будет хорошо», — рассказал Борзов.
Родственники Борзова рассказали также, что владелец «Петра Житникова» не связывался с ними, чтобы сообщить о происшествии.
Возгорание произошло на плавбазе «Петр Житников» 24 сентября недалеко от острова Итуруп. Судно тушили двое суток. Моряков эвакуировали, однако 56 человек решили остаться на судне в качестве аварийной команды. Прокуратура организовала проверку.