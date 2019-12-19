Стали известны подробности об умершей во время эвакуации воспитательнице

м После сообщений о минировании детсадов в Биробиджане умерла воспитательница. Власти рассказали о погибшем педагоге и пообещали помочь с похоронами.

«После того, как поступила информация о минировании детских садов № 5, 24, 29, 31, 43 и 48 Биробиджана работники учреждений приступили к эвакуации воспитанников. Воспитателю детсада № 24 стало плохо. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось», — сказали в администрации города.

В мэрии уточнили, что воспитателю стало плохо уже после того, как она вывела детей из детсада.

Точную причину смерти педагога позже назовут эксперты. Врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн и первый заместитель мэра Биробиджана Ян Аблов пообещали помочь родным погибшей с похоронами. Гольдштейн взял ситуацию с оказанием помощи семье умершей женщины под личный контроль, написал «Интерфакс».

В администрации Биробиджана рассказали, что погибшая воспитательница была немолода: ей было 73 года. С ее родственниками намерены встретиться представители администрации области. Женщина проработала воспитателем 50 лет, она была любимицей у детей и родителей.

Волна сообщений о минированиях накрыла Россию начиная с конца ноября. Регулярно поступают сообщения о взрывчатке в школах, детсадах, государственных учреждениях. В Москве «минируют» школы и станции метрополитена. В Санкт-Петербурге — здания судов. Утром 19 декабря началась массовая эвакуация детских садов в Хабаровском крае, ЕАО, Приморье и Амурской области — всего более 70 дошкольных учреждений в трех регионах. Часть звонков поступает с телефонных номеров, принадлежащих операторам одной из соседних стран. Ни одно из сообщений о взрывчатке пока не подтвердилось.