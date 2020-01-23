Стали известны подробности о пьяном 10-летнем мальчике из Саратова

В Саратове 10-летнего ребенка увезли в больницу с улицы. Пьяный мальчик лежал на рельсах. Медики установили, что он отравился. Школьник находился в состоянии средней тяжести. Стали известны подробности.

Нашли ученика начальной школы вечером 22 января, рассказала «360» пресс-секретарь Министерства здравоохранения Саратовской области Анастасия Усова. Госпитализировала его бригада Центра медицины катастроф.

«Находился в состоянии средней степени тяжести. Предположительный диагноз: „отравление неизвестным веществом“. Ребенок был госпитализирован в одну из больниц города Саратова», — уточнили в пресс-службе.

По имеющимся данным, мальчик лежал на улице Большой Садовой. В месте, где нашли подростка, она выходит на набережную Волги. Рядом расположены гаражи и лодочные базы, уточнило ИА «Версия-Саратов».

Сейчас врачи выясняют, нет ли у ребенка обморожений.

Полицейские уже проверяют обстоятельства произошедшего. Мать мальчика удалось найти, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

«Поясняет, что сын в 15:00 пошел гулять на каток. После этого ей вечером уже позвонили из больницы, сообщили, что он госпитализирован в состоянии алкогольного опьянения», — добавила руководитель пресс-службы ведомства Анастасия Захарова.

На случай обратили внимание и в прокуратуре.