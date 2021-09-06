Стали известны подробности нападения на фельдшера в Набережных Челнах

Фельдшер пострадала после того, как вместе с бригадой скорой помощи приехала по вызову в Набережных Челнах. Как сообщила заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Лилия Мустафина на нее напала мать девушки, которой требовалась медицинская помощь. Мустафина отметила, что эта семья, по словам соседей, является неблагополучной.

Она рассказала, что молодая женщина обратилась за помощью из-за полученных многочисленных травм.

«Бригада приехала. При оказании помощи была выявлена необходимость госпитализации, потому что были травмы. Начали выяснять обстоятельства травм — мать пострадавшей накинулась с кулаками на бригаду, повредила фирменную одежду, наносила удары», — рассказала Мустафина.

Когда стало понятно, что нападавшая переходит все границы, вывали полицию. В присутствии правоохранителей медики еще раз осмотрели пострадавшую, предложили госпитализацию, от которой та отказалась.

«Там не совсем благополучная семья», — заметила собеседница «360», не став вдаваться в подробности.

Однако она добавила, что мать пострадавшей по внешним признакам не была пьяна.

Случай произошел 4 сентября. Как сообщили в СУ СК РФ по Республики Татарстан, женщина вызвала скорую помощь, заявив о переломе ребер.

«Однако по прибытии медиков, подозреваемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, стала выгонять их из квартиры и оскорблять, а затем нанесла удары 33-летней медработнице», — сказано в сообщении ведомства.

Мать женщины, 59-летнюю местную жительницу, задержали. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Побои».