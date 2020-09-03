Стали известны подробности дела Фургала
«У Фургала было структурное подразделение, занимавшееся физической ликвидацией неугодных ему лиц», — сказал прокурор на заседании по продлению Фургалу меры пресечения. <…> По настоящее время эта угроза не ликвидирована. Страх носит не голословный, а реальный характер», — приводит РИА «Новости» слова прокурора.
Гособвинитель добавил, что некоторые участники процесса до сих пор боятся обвиняемого и его подельников.
Сергея Фургала задержали 9 июля по обвинению в убийствах и покушениях на убийство дальневосточных бизнесменов. Президент России Владимир Путин отправил его в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.
Суд арестовал Фургала на два месяца. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Своей вины экс-руководитель дальневосточного региона не признает. В изоляторе он похудел, но чувствует себя хорошо.