Стали известны подробности дела Фургала

Экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала привезли в Басманный суд Москвы на очередное заседание. Прокурор заявил, что подчиненные бывшего губернатора физически устраняли неугодных ему людей. Некоторые участники процесса до сих пор испытывают страх.

«У Фургала было структурное подразделение, занимавшееся физической ликвидацией неугодных ему лиц», — сказал прокурор на заседании по продлению Фургалу меры пресечения. <…> По настоящее время эта угроза не ликвидирована. Страх носит не голословный, а реальный характер», — приводит РИА «Новости» слова прокурора.

Гособвинитель добавил, что некоторые участники процесса до сих пор боятся обвиняемого и его подельников.

Сергея Фургала задержали 9 июля по обвинению в убийствах и покушениях на убийство дальневосточных бизнесменов. Президент России Владимир Путин отправил его в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

Суд арестовал Фургала на два месяца. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Своей вины экс-руководитель дальневосточного региона не признает. В изоляторе он похудел, но чувствует себя хорошо.