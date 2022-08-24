Стали известны подробности дела бойца ММА Магомедова о вымогательстве

Появились новые подробности в деле о вымогательстве 600 тысяч рублей, связанном с бойцом ММА Асхабом Магомедовым, с которым в сговоре находились Николай Гамисония и Демир Тагирбеков, передала «Вечерняя Москва».

В прокуратуре рассказали, что один из фигурантов дела Николай Гамисония не явился на заседание, которое проходило 8 июля, а позже стало известно, что он исчез и из собственной квартиры, хотя суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В понедельник, 22 августа, суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. В данный момент Гамисония находится в розыске.

«Суд отказал в ходатайстве стороны защиты о возвращении дела прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ и назначил дело к слушанию в общем порядке судебного разбирательства на 6 сентября 2022 года», — рассказала журналистам руководитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент, о котором идет речь, случился в октябре 2021 года. Тогда Асхаб Магомедов вместе с сообщниками придумали план, как подставить несовершеннолетнего подростка, который занимался торговлей престижной обувью через социальные сети. Они требовали у него 600 тысяч рублей, угрожая убийством. О случившемся узнала мама подростка и заявила в полицию. В отношении Магомедова возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство».